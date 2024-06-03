Bursaspor 'Yanındayım' Kampanyasıyla 89 Milyon TL Topladı

Spor

Bursaspor, 'Yanındayım' kampanyasında bir haftada toplam 89 milyon 390 bin 267 TL toplandığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, 'Yanındayım' kampanyasının son durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Kampanyamızın yedinci günü sonunda toplanan miktar 89 milyon 390 bin 267 TL'dir" denildi. Bu miktarın 29 milyon 640 bin 267 TL'sinin bağış hesabından olduğu belirtilirken, 59 milyon 750 bin TL'sinin ise alınan çekler olduğu dile getirildi.

Faik Çelik'ten 5 milyon TL'lik destek

Ayrıca Bursaspor Kulübü, Faik Çelik'in 5 milyon TL'lik bağış yaptığını açıkladı. Yapılan bildiride, "Bursamızın medarı iftiharı sanayicimiz Sayın Faik Çelik 5 milyon TL ile Yanındayım Kampanyamıza destek olmuştur. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - BURSA