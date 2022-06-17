Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika
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Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak

17.06.2022 17:23
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak. Yeşil-beyazlı takım ilk iki etabı Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde geçirirken, lig başlangıcına doğru şehir dışında kamp yapacak.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, yeni sezon hazırlıkları ile ilgili bilgi verdi. 53 yaşındaki teknik adam, "Altyapıya çok hakim bir ekibim var. Altyapı hocalarımızla toplantı yapacağız. 13 Temmuz'da sahaya ayak basacağız. Kamp programıyla ilgili de bazı yerlere bakıyoruz. Üç etap şeklinde başlayacağız. Tesislerimiz mükemmel. Bazı düzenlemeler de olacak. Olağanüstü bir konfor olacak. İki etap Bursa'da olacak. Üçüncü etabı da şehir dışında yapıp, hazırlık maçlarımızı da oynayıp hazır hale geleceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika
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