Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor, sezon öncesi hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idmanda futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı.

30.07.2024 20:25
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Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları bu akşam yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı.

Bursaspor, sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları ve MAS koşuları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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