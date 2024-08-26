Yeni sezon hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam eden Bursaspor, günün ilk idmanını gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı futbolcular, dayanıklılık çalıştı.
Bursaspor, sezon öncesi üçüncü etap kamp çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı pas oyunlarıyla tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?