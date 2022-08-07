Bursaspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika
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Bursaspor yağmur altında çalıştı

07.08.2022 21:57
Bursaspor yağmur altında çalıştı

Bursaspor, yoğun yağış altında gerçekleştirdiği antrenmanda taktik çalıştı.

Bursaspor, yoğun yağış altında gerçekleştirdiği antrenmanda taktik çalıştı. Yeşil-beyazlı futbolcuların oldukça zorlandığı ancak bir o kadar da keyif aldığı gözlendi.

Bursaspor, Afyon kampının 6. gününü çift idmanla tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yoğun yağmur altında geçen çalışmalar esnasında futbolcuların oldukça zorlandığı ancak bir o kadar da keyif aldığı gözlendi. Bursaspor yarın Aksaray Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç saat 19.00'da başlayacak. - BURSA

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Bursaspor'un hazırlık maçlarındaki rakipleri belli oldu Bursaspor'un hazırlık maçlarındaki rakipleri belli oldu Bursaspor taktik çalıştı Bursaspor taktik çalıştı
Kaynak: İHA

Bursaspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika
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