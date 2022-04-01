Bursaspor yönetimi Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Bursaspor yönetimi Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti

01.04.2022 11:46
Bursaspor yönetimi Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti

Bursaspor yönetimi, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Bursaspor yönetimi, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Başkan Ömer Furkan Banaz ziyaret sonunda Vali Canbolat'a isminin yazılı olduğu beyaz forma hediye etti.

Bursaspor Kulübü'nden ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ömer Furkan Banaz, Futbol Şube Sorumlumuz Mehmet Zahit Yanar, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Güngör, Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Onur Özen, Amatör Branşlar ve Futbol Okulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Selim Yolgeçen, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Alp, Yatırım ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Rıdvan Gültekin Bursa Valimiz Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.Bursa Valimiz Yakup Canbolat, takımımızın her daim yanında olduğunu belirtirken kalan maçlarımız için başarı dileklerini iletti. Başkanımız Ömer Furkan Banaz ziyaret sonunda Canbolat'a isminin yazılı olduğu beyaz formamızı hediye etti" ifadelerine yer verildi. - BURSA

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Ömer Furkan Banaz: 'Bursaspor'un parası emin ellerde' Ömer Furkan Banaz: 'Bursaspor'un parası emin ellerde' Kadınlar 3. Lig: Bilecikspor: 14 Ağaköyspor: 0 Kadınlar 3. Lig: Bilecikspor: 14 Ağaköyspor: 0

bursastore, Bursaspor, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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