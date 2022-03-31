Bursasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim moral depoladı Yeşil-beyazlılar kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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Bursasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim moral depoladı Yeşil-beyazlılar kahvaltıda buluştu

31.03.2022 13:57
Bursasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim moral depoladı Yeşil-beyazlılar kahvaltıda buluştu

Bursaspor, Cumartesi günü karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçı öncesi moral depoladı.

Bursaspor, Cumartesi günü karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçı öncesi moral depoladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, teknik heyet ve yönetim, bu sabah kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Bursaspor takımı futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi kahvaltıda buluştu. Ankara Keçiörengücü maçı öncesi moral depolayan yeşil-beyazlılar, keyifli anlar yaşadı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama ise şu şekilde: "Ligin 30. Haftası'nda deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak takımımız sabah saatlerinde organize edilen kahvaltıda bir araya geldi. Gerçekleşen kahvaltıya Başkanımız Ömer Furkan Banaz, Futbol Şube Sorumlumuz Mehmet Zahit Yanar, Teknik Heyetimiz, Futbolcularımız ve A takım personelimiz katıldı." - BURSA

Bursasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim moral depoladı Yeşil-beyazlılar kahvaltıda buluştu
Bursasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim moral depoladı Yeşil-beyazlılar kahvaltıda buluştu
Bursasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim moral depoladı Yeşil-beyazlılar kahvaltıda buluştu
Bursasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim moral depoladı Yeşil-beyazlılar kahvaltıda buluştu

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Bursaspor taktik antrenman yaptı Bursaspor taktik antrenman yaptı

KEÇİÖRENGÜCÜ, Bursaspor, Cumartesi, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim moral depoladı Yeşil-beyazlılar kahvaltıda buluştu - Son Dakika


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