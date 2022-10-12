Bursasporlu oyuncular ortak bildiri yayımladı - Son Dakika
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Bursasporlu oyuncular ortak bildiri yayımladı

12.10.2022 14:02
Bursasporlu oyuncular ortak bildiri yayımladı

Bursasporlu futbolcular sosyal medya hesaplarından ortak bir bildiri yayımladı.

Bursasporlu futbolcular sosyal medya hesaplarından ortak bir bildiri yayımladı. Yeşil-beyazlı oyuncular, "Biz bu şehre ve yönetim kurulumuza inanıyoruz ve bu huzur ortamının bozulmasını, Bursaspor'un tekrardan bilinmez bir karanlığa sürüklenmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da futbolcular ortak bir bildiri yayımladı. Olağanüstü Genel Kurul'a giden yeşil-beyazlı yönetime destek çıkan oyuncular, birlik ve beraberliğin bozulmamasını istedi. Bursasporlu ortak bildiride şu cümlelere yer verdi:

"Son dönemde şehrimizin oluşturduğu birlik ve beraberliği biz de futbolcular olarak en içten şekilde hissetmekteyiz. Hep birlikte yönetim kurulumuzun oluşturduğu güven ortamı ile bizler de saha içinde elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz. Gerek saha içi gerekse de saha dışında yönetim kuruluyla oluşturduğumuz aile ortamı en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biridir. Büyük bir gururla giydiğimiz Bursaspor forması ve temsil ettiğimiz Bursaspor camiasından ricamız bu aile ortamının bozulmamasıdır. Biz bu şehre ve yönetim kurulumuza inanıyoruz ve bu huzur ortamının bozulmasını, Bursaspor'un tekrardan bilinmez bir karanlığa sürüklenmesini istemiyoruz." - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

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