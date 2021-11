Bursasporlu taraftarlar Karadağ'da A Milli Takım'ın kamp yaptığı otele gitti

Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı oteli ziyaret etti.

Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, Yeşil beyazlı takıma verdiği desteğin yanı sıra A Milli Takımı da hiçbir yerde yalnız bırakmıyor. Ay-yıldızlıları bugüne kadar katıldığı her organizasyonda destekleyen yeşil beyaz sevdalıları, bu akşam oynanacak kritik karşılaşma öncesi de Karadağ'a gitti. Karşılaşma öncesi Milli Takım'ın kaldığı otele giderek teknik heyet ve futbolculara başarı dileyen Teksas grubu üyeleri, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun Bursalı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar'la bir araya gelip, gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Bursaspor taraftarının gücünü sadece Bursa'da değil milli maç için gittikleri her ülkede hissettiklerini ifade eden Mustafa Çağlar, "Bir Bursalı olarak, kardeşlerimi, hemşehrilerimi burada görmek beni onurlandırdı. Sağolsunlar her maçta yanımızdalar, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA