Olimpiyatta üst üste madalya kazanan ilk Türk boksör Buse Naz Çakıroğlu, Los Angeles 2028\'de şampiyonluk hedefliyor

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Olimpiyatta üst üste madalya kazanan ilk Türk boksör Buse Naz Çakıroğlu, kariyerini Los Angeles 2028'de şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Buse Naz, Türkiye'nin kazandığı 8 madalyanın 3'ünün boksta geldiğini belirterek "Bazı sonuçlar istediğimiz gibi olmasa da yine keyifli, güzel ve başarılı bir organizasyon geçirdik." dedi.

Boks Kadın Milli Takımı'nın Paris 2024 kadrosunda 5 sporcunun yer aldığını hatırlatan mili boksör, "Hangimiz şampiyon olsa kimse şaşırmazdı. Giderken zaten her zaman bunu söylüyorduk. Bizler için 5 kişi gidip 3 madalya çıkarmak çok daha büyük başarı. Tokyo 2020'ye 3 kadın katılıp, 2 madalya kazanmıştık. Paris 2024'e 5 kadın katılıp, 3 madalya kazandık. Önümüzde Los Angeles 2028 var. Oraya tam kadro katılıp, madalya sayımızı artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda iki madalya alan ilk Türk boksör olarak tarihe geçen Fenerbahçe Kulübü sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, "Gerçekten güzel başarı. Türk tarihinde 100 yıl sonra söylenebilecek, hatırlanabilecek bir başarı elde ettiğim için kendim ve ekibimle gurur duyuyorum. Bizler için çok güzel hatıra oldu." diye konuştu.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini vurgulayan milli sporcu, "Ne zaman altın alırsam, o zaman bırakacağım. Paris'e giderken de bu düşünce vardı, bırakacağım diye düşünüyordum. Belki de manevi olarak bırakmam istenilmiyor. Los Angeles için söyleyebileceğim, artık bu saatten sonra bu kariyere yakışan bir başarı elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Daha öne sıçramak için iki adım geriye gitmek lazım"

Buse Naz, Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı altın madalyasız kapatması ve toplamda 8 madalyada kalmasıyla ilgili yapılan eleştirilere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Team Türkiye olarak olimpiyatlara giden tüm sporcular zaten sporunda isim yapmış, belli başarılar elde etmiş isimler. Kaybettiğimiz tüm madalyalar dördüncülükten, beşincilikten kaçırdığımız madalyalar. Atmosfer de çok etkiliyor. Olimpiyatlarda tüm dünyada gözleri üzerinize topluyorsunuz. Bu da ister istemez yeni gelen sporcularda da bizlerde de baskı oluşturabiliyor. Olimpiyatların atmosferi çok farklı. Los Angeles'a gidersem üçüncü olimpiyatım olacak. Paris'te final maçına çıkarken, arka tarafta ısınırken 'Hayatım boyunca bir daha bu kadar heyecanlanabileceğimi düşünmüyorum' dedim. Belki bu kadar heyecanım Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda yine final oynarsam olacak. Ülke genelinde o an, başarıyı yaşamak, görmek istiyoruz ama bazen daha iyi, daha öne, sıçramak için iki adım geriye gitmek gerekiyor. Bunu öyle düşünürsek, eksiklerimizi gidermek için planlarımızı yaparsak daha fazla madalyaları Los Angeles 2028'de kazanabiliriz."