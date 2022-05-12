Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dördüncü gün sona erdi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde 50, 54, 60 ve 66 kilolarda müsabakalar yapıldı.

Organizasyonda bugün ringe çıkan 4 Türk sporcudan Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş tur atlarken, Esra Yıldız turnuvaya veda etti.

Türk boksörlerden ilk olarak 60 kilo son 32 tur maçında Esra Yıldız ringe çıktı. İtalya'dan Alessia Mesiano ile karşılaşan milli sporcu, rakibine mağlup oldu ve elendi.

50 kiloda Moğol rakibi Mungunsaran Balsan'ı yenen Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Alman rakibi Zeina Nassar'ı geçen Hatice Akbaş ve 66 kiloda İtalya'dan Angela Carini'yi mağlup eden Busenaz Sürmeneli, son 16 turuna yükseldi.

5. günde 3 Türk boksör sahne alacak

Şampiyonada yarın 70, 81 ve +81 kilolarda maçlar yapılacak.

Organizasyonun 5. gününde 3 Türk sporcu ringe çıkacak.

Türkiye adına 70 kiloda Sema Çalışkan, 81 kiloda Elif Güneri ve +81 kiloda Şennur Demir bir üst tur bileti almak için mücadele edecek.