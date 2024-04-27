Busenaz Sürmeneli, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Busenaz Sürmeneli, büyük bir başarı elde ederek altın madalya kazandı. Sürmeneli, rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve Türkiye'ye gurur yaşattı.
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27.04.2024 22:04:08. #1.12#
SON DAKİKA: Busenaz Sürmeneli, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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