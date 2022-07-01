Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunları 66 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi kadınlar 66 kiloda temsil eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Cezayirli rakibi Ichrak Chaib'i yenerek altın madalya kazandı.
Kaynak: DHA
Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika
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