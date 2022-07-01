Busenaz Sürmeneli'den altın madalya - Son Dakika
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Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

01.07.2022 20:43
Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunları 66 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunları 66 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi kadınlar 66 kiloda temsil eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Cezayirli rakibi Ichrak Chaib'i yenerek altın madalya kazandı.


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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: DHA

Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Busenaz Sürmeneli'den altın madalya - Son Dakika

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