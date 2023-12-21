 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Busenaz Sürmeneli Kazakistan'da şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Busenaz Sürmeneli Kazakistan'da şampiyon oldu

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Kazakistan'da düzenlenen Galym Zharylgapov Turnuvası'nda kadınlar 66 kiloda şampiyon oldu. Yarı finalde Faslı Saida Lahmidi'yi yenen Sürmeneli, finalde Kazakistanlı rakibi Natalya Bogdanova'yı mağlup etti.

Busenaz Sürmeneli Kazakistan\'da şampiyon oldu
21.12.2023 - 13:44,
Abone Ol

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Kazakistan'da katıldığı Galym Zharylgapov Turnuvası'nda kadınlar 66 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karagandı eyaletinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Faslı Saida Lahmidi'yi yenen olimpiyat şampiyonu Busenaz, adını finale yazdırdı.

Milli boksör, final mücadelesinde Kazakistanlı rakibi Natalya Bogdanova'yı mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Busenaz Sürmeneli, Kazakistan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Busenaz Sürmeneli Kazakistan'da şampiyon oldu - Son Dakika


13:57
Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27
Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:19
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
13:16
Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10
Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:40
Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt

Son Dakika
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16 Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:19 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
13:10 Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:40 Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt
12:14 14 yaşındaki genç, babasının kafasını balta ile ezerek öldürdü
11:21 Motorine okkalı zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 14:17:28. #1.11#
SON DAKİKA: Busenaz Sürmeneli Kazakistan'da şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement