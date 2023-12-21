Busenaz Sürmeneli Kazakistan\'da şampiyon oldu

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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Kazakistan'da katıldığı Galym Zharylgapov Turnuvası'nda kadınlar 66 kiloda şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karagandı eyaletinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Faslı Saida Lahmidi'yi yenen olimpiyat şampiyonu Busenaz, adını finale yazdırdı.
Milli boksör, final mücadelesinde Kazakistanlı rakibi Natalya Bogdanova'yı mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı.
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