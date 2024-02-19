Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda temsil eden Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Milli takım toplamda 22 madalya elde etti.

19.02.2024 23:29  Güncelleme: 23:29
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda temsil eden Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda mücadele eden Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli takım 5 altın, 8 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 22 madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

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