Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor

28.01.2026 13:58
Alanyaspor ve Karagümrük'ün eski teknik direktörü Francesco Farioli, Porto'daki görevinde sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Farioli'nin yönetiminde Porto, oynadığı 19 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Takım, bu süreçte 40 gol atıp sadece 4 gol yedi. Farioli yönetimindeki Porto'nun puan ortalaması 2.89 olarak kaydedildi.

Alanyaspor ve Karagümrük'te görev yapan Francesco Farioli, Porto'nun başında elde ettiği sonuçlarla Avrupa'da dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

FARIOLI PORTO'DA DİKKAT ÇEKİYOR

Alanyaspor ve Karagümrük'ün eski teknik direktörü Francesco Farioli, Porto'daki görevinde sergilediği başarılı grafikle adından söz ettiriyor. Genç teknik adam, Portekiz temsilcisinin başında kısa sürede istikrarlı bir çıkış yakaladı.

RAKAMLARLA GELEN BAŞARI

Farioli yönetimindeki Porto, oynadığı 19 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip fileleri 40 kez havalandıran Porto, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Takımın ortaya koyduğu bu performans, hem hücum hem savunma dengesinin üst seviyede kurulduğunu gösterdi.

PUAN ORTALAMASI ÜST SEVİYEDE

Porto'nun Farioli yönetimindeki puan ortalaması 2.89 olarak kayıtlara geçti. Bu istatistik, İtalyan teknik adamın Avrupa futbolunda yükselen bir profil çizdiğini ortaya koydu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Güngör ATEŞ Güngör ATEŞ:
    Segen Yalçın buna hoca değil diyordu,Sergen ne halde bu adam ne halde… 29 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    super istatistik 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
