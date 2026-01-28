Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto\'da harikalar yaratıyor

Alanyaspor ve Karagümrük'te görev yapan Francesco Farioli, Porto'nun başında elde ettiği sonuçlarla Avrupa'da dikkat çeken bir performans ortaya koydu.
Farioli yönetimindeki Porto, oynadığı 19 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip fileleri 40 kez havalandıran Porto, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Takımın ortaya koyduğu bu performans, hem hücum hem savunma dengesinin üst seviyede kurulduğunu gösterdi.
Porto'nun Farioli yönetimindeki puan ortalaması 2.89 olarak kayıtlara geçti. Bu istatistik, İtalyan teknik adamın Avrupa futbolunda yükselen bir profil çizdiğini ortaya koydu.
