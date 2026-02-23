Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Bütün ülke Hyeon-gyu Oh\'u konuşuyor
23.02.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta üç maçta üç gol atan Hyeon-gyu Oh'un performansı Güney Kore basınında geniş yer buldu; genç forvet için ''hızlı yükseliş'' yorumları yapıldı.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, performansıyla hem siyah-beyazlı taraftarları hem de ülkesini heyecanlandırıyor.

ÜÇ MAÇTA ÜÇ GOL

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta takımın dördüncü golünü kaydeden 24 yaşındaki forvet, siyah-beyazlı formayla çıktığı üçüncü maçında da fileleri havalandırdı.

Güney Koreli oyuncu, Beşiktaş kariyerine hızlı bir başlangıç yaparken performansı ülkesinde geniş yankı uyandırdı.

GÜNEY KORE BASINI ÖVGÜ YAĞDIRDI

Daum'da yer alan haberde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuyla ilgili açıklamalarına yer verilerek, "Hyeon-gyu Oh gerçekten harika bir performans sergiledi. Göztepe karşısında sağ ayağıyla çektiği sert şutla golünü attı" ifadeleri kullanıldı.

The JoongAng ise, "Türkiye'ye transfer olan Hyeon-gyu Oh, üst üste üç maçta gol atarak mükemmel golcülük yeteneğini sergiledi. Takımının hücum hattı alev alev yanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hankyoreh, genç forvetin ceza sahasına kadar dripling yapıp sağ ayağıyla üst köşeye gönderdiği güçlü şuta dikkat çekerken, Chosun gazetesi de oyuncunun Alanyaspor'a attığı rövaşata ve Başakşehir maçındaki gol-asist performansını hatırlatarak yükselişinin çok hızlı olduğuna vurgu yaptı.

Güney Kore, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hk123456 hk123456:
    Maşallah diyin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden “İBB dosyasıyla birleşsin“ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden "İBB dosyasıyla birleşsin" talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 15:59:34. #7.11#
SON DAKİKA: Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.