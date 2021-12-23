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Büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan Yeni Malatya başkanı, hakemlerin üzerine koştu - Son Dakika

Büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan Yeni Malatya başkanı, hakemlerin üzerine koştu

23.12.2021 19:26

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 2-2 sona eren Kayserispor maçı sonrasında hakem Hüseyin Göçek'in üzerine yürüdü. Hakemler, çevik kuvvet koridorunda bir süre sahada bekledi.

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor ile son dakika yediği gol ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte ise saha savaş alanına döndü.

HAKEMLERİ POLİSLER KORUDU

Hakem Hüseyin Göçek'in bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek hakemlere saldırı girişiminde bulundu. Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile hakemlere yaklaşamayan Başkan Gevrek'i ekipler güçlükle saha dışına çıkarabildi. Çılgına dönen Gevrek'in uzun süre sahadan çıkmaması sonucu hakemler de 20 dakika boyunda rehin kaldı. Çevik kuvvet ekipleri hakem üçlüsünü koruma altına alırken, taraftarlar da 'Adil Gevrek istifa' sloganları attı. Çok sayıda polis ekibinin sahada önlem alması ile çevik kuvvet kalkanları altında sahadan çıkarılan hakemlere, bu sırada da taraftarlar pet şişe atarak tepki gösterdi.

"HARAM ZIKKIM OLSUN"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor'un deneyimli futbolcusu Sadık Çiftpınar, "Soru soracak bir şey yok. Canlı yayında herkes gördü her şeyi. Yazıklar olsundan başka hiçbir şey demiyorum! Bunlar buralara gelip, üst düzey hakemlik yapıyorlar. Ben hakkımı helal etmiyorum. Takım arkadaşlarımın ter damlaları hepsine haram zıkkım olsun" dedi.

Yeni Malatyaspor, Çevik Kuvvet, Kayserispor, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan Yeni Malatya başkanı, hakemlerin üzerine koştu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan Yeni Malatya başkanı, hakemlerin üzerine koştu - Son Dakika
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