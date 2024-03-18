Büyük Britanya'nın en başarılı olimpik kadın sporcusu Laura Kenny, bisiklet kariyerine son verdi.

Erzurum'da Ramazan Ayında Gece Kayağı Keyfi

Erzurum'da kayakseverler, ramazanın kayak sezonuna denk gelmesi nedeniyle iftardan sonraki zamanlarını aydınlatılmış pistlerde geçiriyor. Palandöken'de bulunan 55 pistte gece kayağı saatleri ramazan için değiştirilerek, kayakseverler 19.30-21.30 saatleri arasında pistlerde kayak yapabiliyor. İftardan sonra Palandöken'e gelen kayakseverlere semaverlerden çay ikram ediliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, ramazanın Palandöken'de her yıl devam edeceğini belirtti. Kayak merkezindeki tesislerde iftar yapanlar direkt olarak kayağa başlayabiliyor ve günün yorgunluğunu atabiliyorlar. Palandöken'de gece kayağı operasyonu her gün devam ediyor ve misafirler bu uygulamadan memnun kalıyor. Palandöken'de saat 21.30'a kadar kayak yapılabilen Türkiye'deki ilk destinasyon olma özelliği taşıyor.