Büyük Erkekler Flöre Dünya Kupası - Son Dakika

Mısır'da düzenlenen Büyük Erkekler Flöre Dünya Kupası'nda milli eskrimci Martino Minuto, 23. oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Kahire'de gerçekleşen organizasyonda milli sporcunun pul müsabakalarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya kaldığı, son 64 turunda ise Hollandalı Daniel Giacon'u 15-11 yendiği belirtildi.

Martino Minuto'nun son 32 turunda Fransa'dan Enzo Lefort'a 15-8 yenildiği ve Dünya Kupası'nı 23. sırada tamamladığı aktarıldı.

Öte yandan diğer milli sporcular Baha Baykal Çetinel'in 167'inci, Alp Tuna Korkmaz'ın ise 174'üncü olduğu kaydedildi.

???????