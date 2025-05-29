Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Al-Nassr'da sezonu ligde üçüncü sırada tamamlarken Ronaldo, kariyerindeki ilk kez bir sezonu kupasız bitirdi. Ronaldo'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken Suudi Arabistan Ligi'nde sezonun son maçının ardından yıldız ismin sosyal medya hesabından yaptığı"Bu bölüm sona erdi. Hikaye? Yazılmaya devam ediyor. Hepsi için minnettarım." paylaşımı takımdan ayrılabileceği iddialarını gündeme getirdi.

"KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYABİLİR"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu yıl yenilenen formatıyla ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda Ronaldo'nun oynayabileceğini ve bazı takımların görüşmelerini sürdürdüğünü açıklamıştı.

Infantino, katıldığı bir YouTube yayınında, "Evet, Cristiano Ronaldo Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayabilir. Bazı kulüplerle görüşmeler var, dolayısıyla herhangi bir kulüp izliyorsa ve Ronaldo'yu Kulüpler Dünya Kupası için kiralamakla ilgileniyorsa... Kim bilir." dedi.

Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili İspanyol basınından yeni bir iddia gündeme geldi. Marca'da yer alan haberde Ronaldo'nun Al-Nassr'dan ayrılacağı ve bugün bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Haberde, Ronaldo'nun Kulüpler Dünya Kupası'nda oynama ihtimalinin arttığı ancak yeni takımının hangisi olacağının belirsizliğini koruduğu aktarıldı.