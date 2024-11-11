Büyükakın'dan Kocaelispor Açıklaması - Son Dakika
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Büyükakın'dan Kocaelispor Açıklaması

Büyükakın, Kocaelispor'un galibiyeti sonrası yaşanan gerginliği kınadı ve sürecin takipçisi olacağını belirtti.

11.11.2024 14:46
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'un Sakaryaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından yaşanan gerginliğin kendilerini üzdüğünü, sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Büyükakın, X hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaelispor'un Sakarya deplasmanında 42 yıllık hasrete son vermesinin ve liderlik koltuğuna yerleşmesinin tüm hemşehrileri gibi kendisini de ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade etti.

Yıllardır verilen emeklerin, bu yıl özlenen şampiyonlukla taçlanması için üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını anlatan Büyükakın, bu anlamlı galibiyette emeği geçen başta Kulüp Başkanı Recep Durul, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, futbolcular ve tüm personeli tebrik etti.

Büyükakın, futbolun sahada güzel olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sahada kıran kırana mücadele olsa da maç bittiğinde sonuca herkes razı olmalıdır. Bu açıdan dün akşam Sakaryaspor'un takımımıza iyi bir ev sahipliği yapmadığını, maç sonrası istenmeyen olaylar yaşandığını, hatta futbolcularımıza fiziki saldırı olduğunu üzülerek öğrendik. Bu eylemi gerçekleştirenleri kınıyor, hak ettikleri cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Kocaelispor çok büyük bir camiadır. Bizi yolumuzdan hiç kimsenin çevirmesine izin vermeyecek, galibiyet sevincimize gölge düşürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Kocaelispor'umuzu anlamlı galibiyetinden dolayı tekrar kutluyor, yolun sonunun şampiyonluk olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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