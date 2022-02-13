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Büyükçekmece Basketbol: 72-74 - Son Dakika

Büyükçekmece Basketbol: 72-74

13.02.2022 15:15
Büyükçekmece Basketbol: 72-74

SALON: EnkaHAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Hüseyin Çelik (xx), Yiğit Gönültaş (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan 4 (xx), Thomas 10 (xxx), Ramirez 29 (xxx), Erol Can 3 (xx), Aldridge 8 (xx), Eray 3 (xx), Perkins 13 (xxx), Metehan 2 (xx), Hakan (xx)BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 24 (xxx), Enes 6...

SALON: Enka

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Hüseyin Çelik (xx), Yiğit Gönültaş (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan 4 (xx), Thomas 10 (xxx), Ramirez 29 (xxx), Erol Can 3 (xx), Aldridge 8 (xx), Eray 3 (xx), Perkins 13 (xxx), Metehan 2 (xx), Hakan (xx)BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 24 (xxx), Enes 6 (xx), Mükremin 10 (xxx), Bruinsma 4 (xx), Miller 11 (xxx), Kadir (xx), Yesukan (xx), Clyburn 8 (xxx), Herun 4 (xx), Mustafa 7 (xxx)1. PERİYOT: 22-12İLK YARI: 36-353. PERİYOT: 53-54

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Büyükçekmece Basketbol'u konuk eden Aliağa Petkimspor rakibine mağlup oldu: 72-74. Maça iyi başlayan Aliağa Petkimspor ilk çeyreği 10 sayı forkla 22-12 galip tamamladı. Başa baş geçen ikinci sette de rakibine üstünlük kuran İzmir ekibi soyunma odasına 36-35 önde girdi. Büyükçekmece Basketbol üçüncü periyotta toparlandı ve Aliağa Petkimspor karşısında son çeyreğe 54-53 önde girdi. Çekişmeli geçen son çeyrekte de rakibine fırsat vermeyen Büyükçekmece Basketbol salondan galip ayrıldı.


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ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Büyükçekmece, basketbol, Aliağa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Büyükçekmece Basketbol: 72-74 - Son Dakika Spor


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