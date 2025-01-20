Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes'i Yenerek 5. Galibiyetini Aldı

Spor

SALON: Gazanfer Bilge Spor Salonu

HAKEMLER: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Mesut Öztürk

BÜYÜKÇEKMECE: Starks II 17, Zagora 6, Rebic 10, Franke 24, Emircan Koşut 3, Sajus 13, Love 12, Erdi Gülaslan, Bruinsma, Yesukan Onar 4, Ata Kahraman 2

ANADOLU EFES: Larkin 19, Ercan Osmani 21, Oturu 12, Bryant 6, Dozier 2, Doğuş Özdemiroğlu 5, Nwora 12, Willis 1, Smits 11, Rıdvan Öncel, Erkan Yılmaz

1'İNCİ PERİYOT: 23-18

DEVRE: 42-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-66

BASKETBOL Süper Ligi Asım Pars sezonu 15'inci haftasında Büyükçekmece Basketbol evinde karşılaştığı Anadolu Efes'i 91 – 89 yenmeyi başardı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi takım ilk periyodu 23-18 önde tamamladı. 2'inci periyot da karşılıklı basketlerle ve dengeli bir oyunla yine 42-41 Büyükçekmece'nin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda ise daha etkili olan Anadolu Efes 3'üncü çeyreği 1 sayı önde kapattı: 65-66

Son periyotta konuk takım farkı açsa da ev sahibi Büyükçekmece maç sonunda farkı kapatarak maçtan 91 – 89 galip ayrılmayı başardı.

Ev sahibi ekipten Yannick Franke, attığı 24 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, bu sonuçla 15'inci haftada Anadolu Efes 4'üncü mağlubiyetini aldı, Büyükçekmece ise 5'inci galibiyetine ulaştı.