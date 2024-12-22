Büyükçekmece Basketbol, Bursaspor'a Yenildi

Spor

SALON: Gazanfer Bilge Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Roberts 4, Erdi Gülaslan 14, Rebic 8, Zagorac 15, Sajus 6, Franke 23, Emircan Koşut 8, Starks 2, Yesukan Onar 4

BURSASPOR YÖRSAN: Grantham 28, Pipes 11, Michineau 2, Berkay Candan 6, Sarper Mutaf 11, Brown 18, Sharma 11, Ömer Utku Al, Mehmet Atalan, Gavrilovic

1'İNCİ PERİYOT: 22-16

DEVRE: 45-37

3'ÜNCü PERİYOT: 71-64

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 11'inci haftasında ONVO Büyükçekmece Basketbol konuk ettiği Bursaspor Yörsan'a 84-87 yenildi. Konuk ekipten Grantham 28 sayısı ile maçın en skorer ismi oldu.