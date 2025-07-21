Dünya Eskrim Şampiyonası Tiflis'te Başlıyor

Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası, yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre epe, flöre ve kılıç kategorilerinde 8 milli sporcu mücadele edecek.
Organizasyon 30 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek isimler şöyle:
Erkekler:
Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol (epe), Enver Yıldırım, Furkan Yaman, Tolga Aslan (kılıç)
Kadınlar:
Aleyna Ertürk (epe), Nisanur Erbil (kılıç), Alara Atmaca (flöre)
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