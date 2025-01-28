Büyükler Tırmanış Şampiyonası Isparta'da

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış (Bouldering) Büyükler Türkiye Şampiyonası, 1-2 Şubat tarihlerinde Isparta'da düzenlenecek.
Federasyonun açıklamasına göre şampiyona, Süleyman Demirel Üniversitesi Tırmanma Duvarı'nda gerçekleştirilecek.
Organizasyonda ilk gün sıralama turları, ikinci gün ise final turları yapılacak.
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