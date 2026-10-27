Büyükorhanspor’un olağan kongresinde Ali Erdem tek aday olarak başkan seçildi - Son Dakika
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Büyükorhanspor’un olağan kongresinde Ali Erdem tek aday olarak başkan seçildi

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Büyükorhanspor’un olağan kongresinde Ali Erdem tek aday olarak başkan seçildi
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Bursa Büyükorhan’da Büyükorhanspor’un olağan kongresinde tek aday olan Ali Erdem yeni başkan seçildi. Yaklaşık 7 yıldır başkanlık yapan Caner Sevik görevi devrederken, 18 kişilik yönetim kurulu güçlü takım ve ilçeye futbol sahası hedefleriyle işe başladı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Büyükorhanspor Kulübü'nün olağan kongresi gerçekleştirildi. Tek aday olarak kongreye katılan Ali Erdem, kulübün yeni başkanı seçildi. Yeni yönetimin öncelikli hedefleri arasında güçlü bir takım oluşturmak, kulübü kurumsal bir yapıya kavuşturmak ve ilçeye futbol sahası kazandırmak olduğu açıklandı.

Büyükorhanspor Kulübü'nün olağan kongresinde Ali Erdem başkanlığa seçilerek görevi devraldı. Yaklaşık 7 yıldır kulüp başkanlığı görevini yürüten Caner Sevik, görevini Ali Erdem'e devretti. Tek adaylı kongre olmasına rağmen kurumsal hazırlığı ve yönetim kurulu üyelerinin tek tek tanıtılmasıyla dikkat çeken kongrede, 18 kişilik yeni yönetim kurulu görevine başladı.

Kulübün yeni başkanı Ali Erdem, Büyükorhanspor'u sportif ve kurumsal açıdan daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, güçlü bir takım kurmak, altyapıya önem vermek ve kulübün yönetim yapısını güçlendirmek için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Erdem, 18 kişilik yönetim kurulunun aktif görev alacağı bir anlayışla hareket edeceklerini belirterek, Büyükorhanspor'un ilçeyi her yerde en iyi şekilde temsil eden ve herkesin gurur duyduğu bir kulüp olmasını istediklerini kaydetti.

"Büyükorhan'a yeni saha kazandıracağız"

Büyükorhanspor'un maçlarını kendi ilçesinde oynayabilmesi için futbol sahasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Erdem, bu konuda ilgili kurumlarla görüşmeler yaparak süreci yakından takip edeceklerini ve gerekli girişimleri başlatacaklarını söyledi. Yeni dönemde gençlerin futbola kazandırılması, altyapının güçlendirilmesi ve ilçedeki futbol heyecanının yeniden canlandırılması da kulübün öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Ali Erdem, kongreye katılan siyasi temsilcilere, belediye başkanlarına, kurum temsilcilerine, muhtarlara, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, yeni dönemin Büyükorhanspor ve Büyükorhan için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA
BüyükorhanAli ErdemFutbolGüncelBursaSporSon Dakika

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