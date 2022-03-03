Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü

03.03.2022 15:25
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kuvvet idmanı yapan oyuncular, taktik çalışması gerçekleştirdi.

Mavi-beyazlı ekip, yarın yapacağı son antrenmanın ardından İzmir'e gidecek.

Erzurum temsilcisi, ligin 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Altınordu'ya konuk olacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Erzurumspor Kulübü, Altınordu, Spor Toto, Yakutiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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