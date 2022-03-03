Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kuvvet idmanı yapan oyuncular, taktik çalışması gerçekleştirdi.
Mavi-beyazlı ekip, yarın yapacağı son antrenmanın ardından İzmir'e gidecek.
Erzurum temsilcisi, ligin 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Altınordu'ya konuk olacak.
Kaynak: AA
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