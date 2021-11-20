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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor maçının ardından - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor maçının ardından

20.11.2021 19:01
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 3-2 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maça çok iyi başladıklarını, özellikle ilk yarı oynanan oyundan memnun kaldığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 3-2 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maça çok iyi başladıklarını, özellikle ilk yarı oynanan oyundan memnun kaldığını söyledi.

Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, dün Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Maça iyi başladıklarını belirten Sözeri, "İlk yarının tamamında şiir gibi bir futbol oynadık. Her şeyi yaptık, pozisyonlara girdik ve daha farklı olabilecek bir ilk yarıyı 2-0 bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda takımının istenen oyunu ortaya koyamadığını ifade eden Sözeri, "Devre arasında konuşmamıza rağmen nedense böyle oldu. Bunu konuşup düzelteceğiz, belki şampiyonluğa oynamanın stresi olabilir. Her maç bizim için ders. İlk yarıdan memnunum ama ikinci yarıdan hiç memnun değilim. İlk yarıdaki oyunumuzu daha da ileri taşımak en büyük hedefimiz olacak." diye konuştu.

Sözeri, maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın iyi maç yönetmesine rağmen bazı hatalar yaptığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Oğuzhan hoca oyuna hakimdi, iyi yönetti ama genç hakemlere destek vermek için kritik yerlerde hata yapmayacaksınız. Benim iki penaltımı vermeyeceksin, dışarıda olan pozisyona penaltı veriyorsan ben seni nasıl destekleyeyim. Biz burada emek sarf ediyoruz. Kazandığımız maçtan sonra söylüyorum, kaybetsek 'Bahane arıyor' derler. Hakem izlesin pozisyonları o da gerçekten görecektir. Sen 2-0 iken benim penaltımı vermiyorsun, isterse 5-0 olsun sen penaltımı vereceksin. Geçen sene bu ligde averajla şampiyonluğu kaybeden takım var."

Boluspor cephesi

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, iki farklı 45 dakika izlediklerini anlatarak, "İlk yarı kendi kimliğimizin çok dışında Boluspor vardı ve ilk 45 dakika en kötü oyunlarımızdan birini oynadık. Karşımızda kaliteli oyunculardan kurulu bir takım var ve hatayı affetmiyorlar. 2-0 geriye düştük ve benim hiç kabulleneceğim durum değildi." ifadelerini kullandı.

Erginer, eksiklerle sahaya çıktıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Eksikler çok önemli değil, sahaya 11 kişi çıkıyorsunuz. Hiçbir zaman da bunun arkasına sığınmadım. İyi bir ikinci yarı vardı ve kendi oyun kimliğimize yakın bir oyun oynadık. Üçüncü golü yemesek maçın son dakikalarına kadar beraberlik şansımızı sürdürebilirdik. Erzurumspor bize 3 gol attı, onları tebrik ediyorum ama bu gollerde bizim de büyük hatalarımız var. Resmen kendi kendimize yedik golleri. Erzurum'da 2-0 geriden gelip maçı çevirmek kolay olmuyor. İkinci yarı bunun için çok mücadele ettik. Erzurumspor'u tebrik ediyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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