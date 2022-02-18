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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef Süper Lig - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef Süper Lig

18.02.2022 01:14
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef Süper Lig

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 5'i kendi evinde olmak üzere kalan 12 maçın sonunda Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını bildirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 5'i kendi evinde olmak üzere kalan 12 maçın sonunda Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını bildirdi.

Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ligin 25. haftasında konuk ettiği Eyüpspor maçı öncesinde taraftarların tribüne gelerek soğuk havaya rağmen destek verdiği belirtildi.

Taraftar grupları ve diğer kuruluşların ortak çalışmasıyla binlerce insanın maça geldiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hafta başından itibaren büyük Erzurumspor taraftarımızla başlattığımız seferberlik neticesinde hafta içi ve soğuk havaya rağmen stadımızı dolduran ve maçın başından sonuna kadar desteklerini esirgemeyen binlerce taraftarımıza, yanımızda olan, bilet alan, bilet desteği veren Erzurumspor sevdalılarına, ulaşım desteği sağlayan Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyoruz."

Açıklamada, mavi-beyazlı ekibin 12 maçı kaldığı anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Vefakar taraftarımızın destekleriyle evimizde oynayacağımız 5 maç olmak üzere kalan 12 final maçımız var. Bu maçlar sonunda Süper Lig hedefimize ulaşacağımıza inancımız tam. Dadaşlar, Erzurumsporlular ile Palandöken Kartalları gruplarımız önderliğinde ve şehrimizin bütün dinamikleriyle başlattığımız seferberliği sürdürecek ve sezon sonunda takımımızın zaferini hep birlikte kutlayacağız."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef Süper Lig - Son Dakika Spor


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