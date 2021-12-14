Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, ikinci yarı daha iyi bir futbol oynadıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Kocaelispor deplasmanında Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'a saygısızlık yapıldığını savundu.

Erzurumspor ailesi olarak çok üzüldüklerini ifade eden Sözeri, "İbrahim Erkal Erzurumspor'un efsane isimlerindendir. Biz İbrahim Erkal ruhuyla oynuyoruz. İnşallah şampiyon olacağız ve hem Erzurum'a hem de Erkal'ın ailesine bunu hediye edeceğiz. Kocaelispor'u da tebrik ediyorum, özür paylaşımı yaptılar ve kendileriyle bir alakalarının olmadığını gösterdiler." dedi.

Sözeri, başkent ekibiyle oynadıkları maça ilişkin, "İlk yarı isteğimiz şekilde geçmedi. Özellikle maç eksiği olan oyuncularımız biraz sıkıntı yaşadı ve onun için hamle yaptık. İkinci yarı çok daha iyi futbol oynadık ve daha iyi mücadele ettik. Oyunun hakimi bizdik, kazandık ve mutluyuz." diye konuştu.

Maçı özellikle ikinci yarıdaki oyunla hak ettiklerini aktaran Sözeri, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Erzurumspor'a yakışır bir mücadele örneği gösterdiler. Daha da fazlası, şampiyonluğa oynayan takım nasıl oynar onu gösterdiler. Camiamıza armağan olsun. Taraftarlarımız inanılmaz desteklediler. Hiç olumsuz ses yoktu, onlara da teşekkür ediyorum. Hakem arkadaşımız basit şeylere faul vermeyerek, oyunun tempolu oynanmasında önemli rol oynadı. Sanki İngiltere'den bir hakem seyrettim. Onları da tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Biz bugün büyük bir aile olduğumuzu gösterdik."

Diyadin: "Zor bir maç olacağı belliydi"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin de deplasmanda zorlu bir maça çıktıklarını anlattı.

Galibiyet serisinin ardından önemli bir rakiple deplasmanda oynadıklarını dile getiren Diyadin, şu değerlendirmede bulundu:

"Zor bir maç olacağı belliydi. Maçın ilk yarısında biz, ikinci yarısında ise Erzurumspor iyi oynadı. Özellikle ilk yarıda 3-4 tane net pozisyonumuz var, değerlendirmemiz gerekirdi. Golü bulamayınca da ikinci yarı Erzurumspor daha iyi oynadı. Yakaladıklarımızı değerlendiremediğimizde deplasmanda hele de güçlü takıma karşı skor üretip puan olmak kolay değil."