Büyükşehir Belediyesi, X-WATERS Antalya\'ya ikinci kez ev sahipliği yaptı

03.05.2026 11:54  Güncelleme: 12:07
Antalya Büyükşehir Belediyesi Dünya'nın en prestijli açık su yüzme serilerinden birisi olan Uluslararası Açık Deniz Yüzme Yarışı X-WATERS'a ikinci kez ev sahipliği yaptı. "Akdeniz rüyasında yüzün" mottosuyla Konyaaltı Beach Park'ta düzenlenen yüzme yarışında 27 ülkeden 750 sporcu mücadele etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dünya çapında spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Antalya'yı spor turizminde de önemli bir merkez haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyei bu kapsamda Dünya'nın en prestijli açık su yüzme serilerinden X-WATERS'a ikinci kez ev sahipliği yaptı. Türkiye Yüzme Federasyonu takviminde yer alan, Antalya Valiliği koordinasyonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, farklı ülkelerden profesyonel yüzücülerin yanı sıra, açık deniz yüzme tutkunları da katıldı.

Heyecanlı anlar yaşandı

Yarışın ilk startını Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim İlhami Koç birlikte verdi. Ekdağ 1 No'lu plajda toplanan vatandaşlar sporcuların denizle buluşmasıyla birlikte heyecan dolu anlar yaşadı. Kadın ve erkek sporcuların ayrı kategorilerde yarıştığı yarışma, dayanıklılık ve kondisyonun sınandığı zorlu etaplardan oluştu. Sporcular 2 bin 500 metrelik iki turdan oluşan 5 kilometre uzun mesafe parkurunun yanı sıra 1 mil, 500 metre, 2x1 kilometre bayrak yarışı yaptı. Yarışmada ayrıca 200 ve 50 metre parkurlarında çocuklar mücadele etti. Antalya'nın doğal güzelliklerine kulaç atan sporcular renkli şamandıralar eşliğinde unutulmaz bir görsel şölen sundu. Yarışmaları yakından takip eden Antalyalılar da cep telefonlarıyla bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.

Merve Kocagöz: "Spor turizmini güçlendireceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Merve Kocagöz, "Spor dünyasının önemli duraklarından birisi olan Uluslararası Açık Deniz Yüzme Yarışı X-WATERS'a Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ikinci kez ev sahipliği yapıyoruz. Organizasyon kapsamında 27 ülkeden 750 sporcuyu şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu saygın organizasyonların şehrimize gelmesi Antalya'nın spor turizmi merkezi olması vizyonunu da güçlendirmektedir. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Katılım sağlayan sporcularımıza spor hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

Onur Şentürk: "Marka değeri önemli bir etkinlik"

Antalya'nın marka değerini yükseltecek organizasyonlara ev sahipliği yapmasının önemini belirten yarışmanın organizatörü X-WATERS Antalya Direktörü Onur Şentürk, "Antalya turizmine ve Antalya spor turizmine bu yarışı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle birlikte yerel yönetimlerimizin destekleri bu organizasyonda çok önemli. Bizlere ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyemize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Madalya töreni düvenlendi

5 kilometrelik etapta erkekler kategorisinin birincisi Aleksandr Lobanov, ikinci Egor Tropeano, üçüncü Vladimir Gusev olurken kadınlarda ise birinci Ekaterina Sokolova, ikinci Daria Zinina üçüncü ise Tatiana Maltceva oldu. Derece alan yarışmacıların madalya ve hediyelerini Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim İlhami Koç ve Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Merve Kocagöz takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
