Fazlı Eryılmaz dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Fazlı Eryılmaz dünya şampiyonu oldu

Fazlı Eryılmaz dünya şampiyonu oldu
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Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı güreşçisi Fazlı Eryılmaz, Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 75 kiloda finalde Azeri rakibini yenerek altın madalya kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Fazlı Eryılmaz, Ankara'da gerçekleştirilen Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.

Büyükşehir Belediyesporlu Fazlı Eryılmaz, Ankara'da gerçekleştirilen Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 75 kiloda mücadele etti. Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyon, büyük heyecana sahne oldu. Daha önce ülkemize dünya üçüncülüğü sevinci yaşatan Fazlı Eryılmaz, şampiyonada rakipleri karşısında başarılı bir performans sergiledi ve finale yükseldi. Finalde Azerbaycan'dan Omar Gulmammadov'la karşılaşan Eryılmaz, rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Altın madalya kazanan Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Fazlı Eryılmaz, "Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya güreş sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Belediyespor Başkanı Sezer Sezgin'e de çok teşekkür ediyorum. Her daim yanımızda oldular. Yine aileme çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluk nasip olduğu için çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Dünya Şampiyonası, Ankara, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fazlı Eryılmaz dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

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