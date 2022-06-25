Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay , genç sporcunun önemli başarıya imza attığını vurgulayarak, "Türk bayrağını göndere çekerek ülkemizin ve şehrimizin gururu olan sporcu kardeşimi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına mücadele eden Sinem Oruç'un, Hırvatistan 'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Konya Büyükşehir Belediyesporlu Judocu Sinem Oruç Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.