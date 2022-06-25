Konya Büyükşehir Belediyesporlu Judocu Sinem Oruç Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesporlu Judocu Sinem Oruç Avrupa Şampiyonu oldu

25.06.2022 14:02
Konya Büyükşehir Belediyesporlu Judocu Sinem Oruç Avrupa Şampiyonu oldu

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına mücadele eden Sinem Oruç'un, Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olduğu bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına mücadele eden Sinem Oruç'un, Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hırvatistan'ın Porec şehrinin ev sahipliğindeki şampiyonaya 40 ülkeden 189'u kadın yaklaşık 450 judocunun katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, genç sporcunun önemli başarıya imza attığını vurgulayarak, "Türk bayrağını göndere çekerek ülkemizin ve şehrimizin gururu olan sporcu kardeşimi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

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