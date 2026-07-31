Büyükşehir Belediyesporlu yüzücülerden 3 madalya - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesporlu yüzücülerden 3 madalya

Büyükşehir Belediyesporlu yüzücülerden 3 madalya
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Samsun’da düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Yüzme Türkiye Şampiyonası Final Yarışları’nda 1 altın, 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Samsun'da düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Yüzme Türkiye Şampiyonası Final Yarışları'nda 1 altın, 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda 27-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışlarda 328 sporcu madalya mücadelesi verdi. Şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Kadir Eymen Aksu, Kaan Koçuk ve Aysu Kabaoğlu madalya için kulaç attı. Yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Kaan Koçuk, 15 yaş 100 metre sırtüstünde Türkiye şampiyonu oldu. Koçuk, 200 metre sırtüstünde ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Şampiyonada yer alan bir diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu yüzücü Kadir Eymen Aksu ise 14 yaş 200 metre kurbağalamada Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Bronz madalyayı Bursa'ya kazandıran Aksu, 100 metre kurbağalamada ise dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediyesporlu yüzücülerden 3 madalya - Son Dakika

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