Büyükşehir Bisiklet Takımı, Türkiye Yol Şampiyonası şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir Bisiklet Takımı, Türkiye Yol Şampiyonası şampiyonu oldu

27.06.2022 15:18
Büyükşehir Bisiklet Takımı, Türkiye Yol Şampiyonası şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir bisiklet takımı, Türkiye Yol Şampiyonası şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir bisiklet takımı, Türkiye Yol Şampiyonası şampiyonu oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıldır kazandığı Türkiye Şampiyonu unvanı bu yıl da devam etti ve seri 4 yıla çıktı. Yarışlarda Büyükşehir Belediyesi sporcuları Mustafa Sayar 1'nci, Halil İbrahim Doğan 2'nci, Onur Balkan 3'ncü oldu. Bireysel yarışlarda madalya kürsüsünde sadece Büyükşehir Belediyesi bisikletçileri yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet takımı sporcuları, 23-26 Haziran tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilen Türkiye Yol Şampiyonası'na damga vurdu. Bisiklet Şehri Sakarya'yı katıldıkları her yarışta başarıyla temsil eden pedallar, Gaziantep'te yeni bir rekora daha imza attı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı bisikletçileri, 4 yıldır üst üste Türkiye Şampiyonu olma başarısını devam ettirerek, kırılması zor bir seri yakalamış oldu.

Gaziantep'te gerçekleştirilen ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Şampiyonası kıyasıya çekişmeye sahne oldu. 120 kilometre boyunca çevrilen pedalların sonunda Büyükşehir Belediyesi sporcuları Mustafa Sayar 1'nci, Halil İbrahim Doğan 2'nci, Onur Balkan 3'ncü oldu. Bireysel yarışlarda madalya kürsüsünde sadece Büyükşehir Belediyesi bisikletçileri yer aldı. Bireysel başarılarını takım başarısıyla da taçlandıran Büyükşehir Bisiklet Takımı, takımlar sıralamasında da Türkiye Şampiyonluğunun sahibi oldu. Bu sonuçlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıldır kazandığı Türkiye Şampiyonu unvanı bu yıl da devam etti ve seri 4 yıla çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bisiklet Şehri Sakarya'ya elde ettikleri başarılarla gurur yaşatan tüm bisikletçiler tebrik edildi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Yıldızlar halter şampiyonu Büyükşehir'den Yıldızlar halter şampiyonu Büyükşehir'den CHP'li Özkoç, Sakarya'da: 'İsrail'den Topum Alacak Bir Ülke, Türkiye Cumhuriyeti Değildir… Türkiye Cumhuriyeti'nin Buğdaya İhtiyacı Olabilir Mi?' CHP'li Özkoç, Sakarya'da: 'İsrail'den Topum Alacak Bir Ülke, Türkiye Cumhuriyeti Değildir… Türkiye Cumhuriyeti'nin Buğdaya İhtiyacı Olabilir Mi?'
Kaynak: İHA

Sakarya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir Bisiklet Takımı, Türkiye Yol Şampiyonası şampiyonu oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 Özdağ'ı şehre sokmayan Hatay Valiliği'nden açıklama geldi: Her kesimden insanın yaşadığı Hatay'da gerekli önlemler alınmıştır
15:08 Otoyolda araçlarla yarışan güvercinin görüntüsü izleyenleri hayrete düşürüyor
15:06 Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu
15:05 İngiltere'de iki adam, aynı kadınla evli olduklarını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadılar! Olay sonrası yakın arkadaş oldular...
14:49 Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı at Gazi Koşusu'nda 2. oldu! Sahibine 287 bin lira kazandırdı...
14:46 Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruktan atmasıyla ilgili HDP'den açıklama: Elini refleks olarak kaldırdı
14:30 Eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat, konuğu canlı yayında sandalyeden düşünce kahkahasına engel olamadı
14:25 Vatandaşın gözü temmuz zammında! İşte ekonomistlerin üzerinde durduğu 3 formül
14:23 Aslı Enver, siyah bikinisiyle iskeleye uzanarak poz verdi!
14:03 Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 15:24:16. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir Bisiklet Takımı, Türkiye Yol Şampiyonası şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement