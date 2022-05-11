Büyükşehir'in yolları uluslararası yarışa hazırlanıyor - Son Dakika
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Büyükşehir'in yolları uluslararası yarışa hazırlanıyor

11.05.2022 12:07
Büyükşehir'in yolları uluslararası yarışa hazırlanıyor

Konforlu ve güvenli seyahat için bugüne kadar sorumluluğu altında bulunan yolların yüzde 98'ini yenileyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonun yaklaşması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Konforlu ve güvenli seyahat için bugüne kadar sorumluluğu altında bulunan yolların yüzde 98'ini yenileyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonun yaklaşması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

2014 yılından bu yana 2 bin 869 kilometre asfaltlama çalışması yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte özellikle altyapı çalışmalarından dolayı bozulan ve il genelinde kendi, sorumluluk alnında bulunan yolların bakım onarım çalışmalarına hız verdi.

Çalışmalar çerçevesinde 14-15 Mayıs tarihleri arasında Bodrum ilçesinde başlayacak ve 68 kilometrelik güzergahta gerçekleşecek olan "Uluslararası Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışı" içinde Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda kalan yolda bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yarışma güzergahında olan Bodrum ilçesi Kızılağaç mahallesi ile Milas ilçesi Ağaçlıhöyük mahallesi arasında yağmur ve ağır tonajlı araçların yolda oluşturduğu tahribatlar Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekipleri tarafından gideriliyor. Yaklaşık 68 kilometrelik güzergahın yarış öncesi bakım onarım çalışması tamamlanmış olacak. - MUĞLA

Büyükşehir'in yolları uluslararası yarışa hazırlanıyor
Büyükşehir'in yolları uluslararası yarışa hazırlanıyor
Büyükşehir'in yolları uluslararası yarışa hazırlanıyor

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Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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