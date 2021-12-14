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Büyükşehir spor kulüpleri başarıya doymuyor - Son Dakika

Büyükşehir spor kulüpleri başarıya doymuyor

14.12.2021 13:53
Büyükşehir spor kulüpleri başarıya doymuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulüpleri, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulüpleri, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulüpleri, ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldıkları başarılı sonuçlarla adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun organizasyonunda İstanbul'da düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Sporlu Milli tekvandocular Meryem Betül Çavdar, Seçil Er, Gamze Gürdal ve Fatih Çelik madalyalarla Ankara'ya döndü.

EGO Spor'dan 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya

Şampiyonada K44 kategorisinde yarışan Meryem Betül Çavdar ve Seçil Er altın madalya kazanırken, Gamze Gürdal gümüş, Fatih Çelik de bronz madalyanın sahibi oldu.

EGO Sporlu milli tekvandocuları Esenboğa Havalimanı'nda EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, EGO Spor Kulübü Asbaşkanı Gökhan Bozdoğan, antrenörleri, aileleri ile çalışma arkadaşları Türk bayraklarıyla karşıladı.

Karşılamada milli tekvandocuları tebrik eden EGO Spror Kulübü Başkanı Taner Özgün, "Tekvandocularımızın elde ettiği sonuçlardan dolayı çok gururluyum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın desteğiyle ve Allah nasip ederse 2024 olimpiyatlarında altın madalyalar kazanacağız. Sporcularımızı yetiştiren ailelere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Milli tekvandocular duygu dolu anlar yaşarken Meryem Betül Çavdar, "Şampiyonada altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Kariyerimde tek eksik olan olimpiyat altın madalyasını 2024 olimpiyatlarında kazanacağım. Desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün'e teşekkür ederim" dedi.

Fatih Çelik, şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ve dünya üçüncülüğünü elde ettiğini vurgularken, hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Seçil Er, " Tokyo'dan sonra İstanbul'da da altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Bizlere her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve Kulüp Başkanımız Taner Özgün'e teşekkür ederim" diye konuştu.

Gamze Gürdal ise Tokyo'dan sonra Dünya Şampiyonası'nın kendileri için önemli bir sınav olduğunu vurgulayarak, İstanbul'daki şampiyonada madalyalar kazandıklarını için mutlu olduklarını ifade etti.

ASKİ Sporlular da göğüsleri kabarttı

Türk sporuna elde ettiği başarılarla damga vuran ASKİ Spor Kulübü sporcuları da son olarak Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda kazandığı madalyalarla göğüsleri kabarttı.

Şampiyonada yarışan ASKİ Sporlu milli halterciler Şaziye Erdoğan, Muammer Şahin ve Yusuf Fehmi Genç'i Esenboğa Havalimanı'nda Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Kulüp yöneticileri, antrenörleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürleri ve aileleri karşıladı.

ASKİ Spor'un elde ettiği başarılarla Türk sporuna damga vurmaya devam ettiğini belirten Çakmar, gümüş madalya kazanan Şaziye Erdoğan ile bronz madalya kazanan Muammer Şahin'i tebrik ederek, "Halter Şampiyonası'nda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü kazandığımız için çok mutluyuz. Bizlere her zaman destek verdiği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan'a teşekkür ederim" dedi.

Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de, "ASKİ Spor'un Türk sporuna vermiş olduğu desteklerden dolayı çok mutluyum. Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Koparmada başarılı sonuçlar elde eden ASKİ Sporlu milli haltercilerden Şaziye Erdoğan, "Halter Şampiyonası'na çok iyi hazırlandım ve madalya kazandığım için çok mutluyum" dedi.

Muammer Şahin de, "ASKİ Spor'a başladığımda en büyük hedefim şampiyonalarda madalya kazanmaktı ve bunu başardığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Büyükşehir spor kulüpleri başarıya doymuyor
Büyükşehir spor kulüpleri başarıya doymuyor
Büyükşehir spor kulüpleri başarıya doymuyor

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halter, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir spor kulüpleri başarıya doymuyor - Son Dakika Spor


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