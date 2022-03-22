Büyükşehir sporcuları milli mesaiye başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir sporcuları milli mesaiye başlıyor

22.03.2022 11:56
Büyükşehir sporcuları milli mesaiye başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Reyhan Oğuz ve Ayşenaz Özdemir Yunanistan ve Azerbaycan'da düzenlenecek Judo Ümitler ve Gençler Avrupa Kupası müsabakalarına katılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Reyhan Oğuz ve Ayşenaz Özdemir Yunanistan ve Azerbaycan'da düzenlenecek Judo Ümitler ve Gençler Avrupa Kupası müsabakalarına katılacak.

Denizli ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Reyhan Oğuz ve Ayşenaz Özdemir, Yunanistan ve Azerbaycan'da düzenlenecek Judo Ümitler ve Gençler Avrupa Kupası müsabakalarında Milli Takım forması giyecek. Bu kapsamda Reyhan Oğuz 26- 27 Mart tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Judo Gençler Avrupa Kupası'na katılacak.

Ayşenaz Özdemir ise 23-24 Mart tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü gerçekleşecek Ümitler Avrupa Kupası'nda boy gösterecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milli Takım forması ile mücadele edecek Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcularına başarılar diledi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizli'de bir kadın gece balkona çıkıp 'Beni öldürecekler' diye bağırdı, polisin girdiği evde kimse bulunamadı Denizli'de bir kadın gece balkona çıkıp 'Beni öldürecekler' diye bağırdı, polisin girdiği evde kimse bulunamadı Son dakika haber! Denizli'de 2022 yılının ilk orman yangında 1 hektar alan zarar gördü Son dakika haber! Denizli'de 2022 yılının ilk orman yangında 1 hektar alan zarar gördü

Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan, Denizli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir sporcuları milli mesaiye başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:37 İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:24 İlyas Salman, yargılandığı davada hakim önüne çıktı: Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım
12:16 Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 12:55:43. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir sporcuları milli mesaiye başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement