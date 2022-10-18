Büyükşehirin güreşçileri Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak - Son Dakika
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Büyükşehirin güreşçileri Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak

18.10.2022 12:10
Büyükşehirin güreşçileri Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü grekoromen güreş sporcuları, milli takım bünyesinde U23 Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü grekoromen güreş sporcuları, milli takım bünyesinde U23 Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü grekoromen güreş sporcuları Ramazan Can Aktaş ve Furkan Zırın, İspanya'da düzenlenecek olan U23 Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak. Milli takım bünyesinde şampiyonaya katılacak olan sporculardan Ramazan Can Aktaş 76 kilogramda, Furkan Zırın ise 72 kilogramda madalya mücadelesi verecek. - SAKARYA

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Büyükşehir pehlivanlarından önemli başarı Büyükşehir pehlivanlarından önemli başarı Milli sporcu Ahmet, Fransa yolcusu Milli sporcu Ahmet, Fransa yolcusu
Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Şampiyonası, Ramazan Can, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehirin güreşçileri Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükşehirin güreşçileri Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak - Son Dakika
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