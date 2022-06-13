Suudi Arabistanlı karateci ile bronz madalya maçına çıkan Fatih Şen, 8-0'lık net galibiyetle madalyanın sahibi oldu. Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Talihsiz bir darbe alan ve kaşı açılan sporcumuz Fatih Şen'e geçmiş olsun diliyoruz. Yaşadığı sakatlığa rağmen bronz madalyayı ülkemize kazandıran milli karatecimizi kutluyor, başarılarını devamını diliyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Büyükşehirli milli karateci Mısır'da bronz madalya kazandı - Son Dakika

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