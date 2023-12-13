Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı Olimpiyat Ön Elemelerinde Mücadele Edecek

Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak olimpiyat ön elemeleri 2. turunda mücadele edecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre M Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçını yarın ev sahibi Sırbistan ile yapacak.

Milli takım, 17 Aralık'ta tamamlanacak elemelerde ayrıca Hırvatistan ve Tayvan ile karşılaşacak.