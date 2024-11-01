Buz Hokeyi Süper Ligi Başlıyor

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Erkeklerde Buz Hokeyi Intercity Süper Ligi 2024-25 sezonu yarın başlayacak.

Lig perdesi, Silivrikapı Buz Pisti'nde yarın saat 12.45'te oynanacak Buzadam Spor Kulübü-Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü karşılaşmasıyla açılacak.

Süper Lig'de 2 farklı ilden 5 takım mücadele edecek. İstanbul'dan 4, Ankara'dan ise bir ekip buz pistine çıkacak.

İstanbul'dan Buz Beykoz Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ve Buzadam Spor Kulübü; Ankara'dan Yükseliş Spor Kulübü şampiyon olmak için mücadele verecek.

Sponsoru bu sezon da "Intercity" olacak ligde geçen yıl Buzadam Spor Kulübü, şampiyon oldu.