Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, Kocaeli'de başladı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan yarışmaya, 22 kulüpten 83 kadın ve erkek sporcu katılıyor.
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonda sporcular, junior E, F ve G kategorilerinde mücadele ediyor.
Müsabakalar, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA
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