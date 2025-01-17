Buz Yüzme Şampiyonasında İki Dünya Şampiyonu

İtalya'da düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Bengisu Avcı ve Deniz Kayadelen'den dünya şampiyonluğu elde etti. Avcı, ayrıca dünya rekoru da kırdı.
IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası 48 ülke ve 754 sporcunun katılımıyla 14-18 Ocak'ta İtalya'da sürüyor. Centro Piscine Molveno'da düzenlenen şampiyonada Bengisu Avcı, 200 metre karışıkta rekor kırarak 25-29 yaş dünya şampiyonu olurken, Deniz Kayadelen ise 500 metre serbestte dünya şampiyonluğu elde etti. - İSTANBUL
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