Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nin Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nin Şampiyonu Oldu

Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi\'nin Şampiyonu Oldu

Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi 2023-24 sezonunun şampiyonu, Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanan final serisinin 3. maçında Buzadam Kulübü, 5-2'lik skorla galip gelerek seride 3-0 üstünlük sağladı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

24.03.2024 23:21  Güncelleme: 23:22
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Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi 2023-24 sezonunun şampiyonu, Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasındaki final serisinin 3. maçı, İstanbul'daki Silivrikapı Buz Pisti'nde oynandı.

İlk iki karşılaşmayı 9-2 ve 10-1'lik skorlarla kazanan Buzadam Kulübü, sahadan 5-2 galip ayrılarak seride 3-0 üstünlük yakaladı ve sezonu şampiyon tamamladı.

Kaynak: AA

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