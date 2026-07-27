Cabral'ın Golü Dünya Kupası'nın En İyisi Seçildi - Son Dakika
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Cabral'ın Golü Dünya Kupası'nın En İyisi Seçildi

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Sidny Lopes Cabral, Arjantin'e attığı golle 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü ödülünü kazandı.

Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'ın Arjantin'e attığı gol, 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü olarak seçildi.

FIFA'nın açıklamasında 23 yaşındaki Cabral'ın golünün, Özbekistanlı Eldor Shomurodov ile Haitili Wilson Isidor'un gollerini geride bırakarak "turnuvanın en güzel golü" seçildiğini duyurdu.

Yeşil Burun Adaları, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarında Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya son 32 turda veda etmişti.

Bordo-mavili ekip, Yeşil Burun Adalı sol beki Temmuz ayında Portekiz ekibi Benfica'dan 5 yıllığına kadrosuna bağladı.

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Kaynak: AA

Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cabral'ın Golü Dünya Kupası'nın En İyisi Seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cabral'ın Golü Dünya Kupası'nın En İyisi Seçildi - Son Dakika
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