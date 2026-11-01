Cabral, Trabzonspor'un 2-0'lık Gaziantep FK galibiyetinde takım ruhunu çok iyi buldu - Son Dakika
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Cabral, Trabzonspor'un 2-0'lık Gaziantep FK galibiyetinde takım ruhunu çok iyi buldu

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Cabral, Trabzonspor\'un 2-0\'lık Gaziantep FK galibiyetinde takım ruhunu çok iyi buldu
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Cabral, ilk yarının son saniyelerinde buldukları gol ve ikinci yarıda attıkları golle kazandıklarını belirterek takım ruhunun çok iyi olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Cabral, Gaziantep FK maçının ardından takım ruhunun çok iyi olduğunu belirterek, kazanarak yollarına devam ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor'un savunma oyuncusu Cabral, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cabral, ilk yarıda gol atabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "İlk yarının son saniyelerinde golü bulmayı başardık. İkinci yarıya da gol atma isteğiyle başladık ve ardından golü bulduk. Bizim için iyi bir maçtı. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Maç maç ilerleyerek, kazanarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Takım olarak havalarının çok iyi olduğunu ifade eden Cabral, "Açıkçası havamız da yerinde. Hocamızın söylediklerini uyguluyor, enerjimizi sahaya yansıtıyoruz. Kazanmaya devam ediyoruz. İlk yarıda gol atmak için çaba gösterdik. Sonuçta karşımızda savunma yapan bir rakip vardı ve iyi savunma yaptılar. İlk yarıda golü bulmayı başardık, ikinci yarıda da skoru 2-0'a getirdik. İlk günden beri beraber oynuyoruz. Aramıza sonradan katılan oyuncular da oldu. Takım ruhumuz çok iyi. İyi işler çıkarıyoruz. Yaptıklarımızı zaten herkes görebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGaziantep FKTrabzonsporSporSon Dakika

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