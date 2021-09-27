Cafer Aydın: "Tahta açılmazsa bu takımın ligde kalması zor"

Elazığspor Teknik Direktörü Cafer Aydın, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Elazığspor'da Teknik Direktör Cafer Aydın düzenlediği basın toplantısında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Geçen yıl takımın küme düşmesinde kendisi kadar tüm Elazığ'ın suçu olduğuna dikkat çeken Aydın, "Diyorlar ki bu takımı Cafer Aydın düşürdü. Doğrudur bu takımın teknik direktörü bendim, en büyük pay benim ama bu takımın düşmesini önlemek adına herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyordu. Biz büyük sıkıntılar yaşadık. Sonucunda 3 puan farkla düştük. Peki bu takımın sezon başında üç puanı silindi. Bu konuşuldu mu? Şunu net bir şekilde söylüyorum. Oynadığımız hiçbir maçta ezilmedik. Kaleci hataları bizi ligden düşürdü. Bireysel hatalar sıkıntı yaşattı. Devre arasında bu takının atanı ve tutanı ayrılmış. Bu bizi sıkıntıya soktu. Yerini dolduramadık o futbolcuların. Sonuçta sorumluluğu ben üstlendim. Ben halen futbolu öğrenmeye çalışıyorum. Kendimi yeniliyorum. Bu takımın oyuncularının neler yaşadığını gelip bana sorsunlar "dedi.

"Serkan başkan çağırdığı için buradayım"

Şimdiye kadar kimsenin adamı olmadığını, bundan sonrada olmayacağın belirten Aydın, "Ben kimsenin adamı değilim. Bu kulüpte ekmek yedim, iyi diyaloglarımız oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk transfer tahtasını açacağını söyledi. Bende bir transfer listesi hazırladım ve son güne kadar bekledim. Tahta açılmadı Selçuk başkan bıraktı bende gelen teklifleri değerlendirdim. Bugün Serkan Başkan beni çağırdığı için buradayım. Elazığspor büyük bir camia. Artık dünü sorgulamak yerine yarına bakmalıyız. Öncelikli olarak bu takım nasıl ayağı kaldırırız buna gayret göstermeliyiz. Tahtayı açamadığımız gibi baktığımız da bu takımın 5-6 oyuncusu gitmiş. Genç bir takımla ligde mücadele veriyoruz. Yönetim Kurulumuz devre arasında tahtayı açacağını belirtti. Biz de ilk yarıda özellikle kendi sahamızda oynayacağımız altı maçta alabileceğimiz kadar puan almalıyız. Beyler tahta açılmaz ise net söylüyorum bu takımın ligde kalması çok zor. Dört takım düşecek. Bunun bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

"Bireysel hataların kurbanı olduk"

Geçen hafta sonu deplasmanda oynadıkları Osmaniyespor maçında yine bireysel hataların kurbanı olduklarını belirten Cafer Aydın, "Net iki pozisyonumuz var. Durum 0-0 iken altı pasta gol pozisyona girdik atamadık. Bu golü atsak ev sahibi takım sıkıntıya düşecekti. Atamadık ve son derece basit goller yedik. Alternatif oyuncumuz yok. Bu nedenle sıkıntımız daha da büyük. Okan cezalı. Murathan sakatlandı ve en az 2 hafta olmayacak. İzzet hasta performansı düştü. Sıkıntılarımıza çözüm bulma adına elimizde ki oyuncuları değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Ligin kendileri adına daha önemli olduğunu ve Ziraat Türkiye Kupası'na ağırlık vermeyeceklerini vurgulayan Aydın, "Kupa maçları bizi sıkıntıya sokacaktır. Çünkü kısıtlı bir kadromuz var. Biz ligi düşünüyoruz. Yarın çıkıp iyi bir mücadele verip sonucunu hep birlikte göreceğiz. Ancak şunu net söylüyorum. Kupa bizim sıkıntılarımızı artıracaktır" dedi. - ELAZIĞ